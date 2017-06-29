Вместо Киева — в Одессу: как вирус «Петя» изменил рейс (ФОТО)

В соцсетях опубликован фотофакт: рейс из Батуми, который вчера направлялся в Киев, прилетел в Одессу.

Атаковавший Украину в целом и Одессу в частности вирус-вымогатель Petya. А теперь привел к сбоям в работе украинских аэропортов.

Напомним, что произошла масштабная хакерская атака на компьютерные сети коммерческих компаний и органов власти. Добрался он и до Одессы. В киберполиции, с целью предотвращения случаев несанкционированного вмешательства в работу в зависимости от версии ОС Windows, советуют установить патчи с официального ресурса компании «Microsoft».

ВИРУС-ВЫМОГАТЕЛЬ «ПЕТЯ» ДОБРАЛСЯ И ДО ОДЕССЫ

Массированную атаку накануне Дня Конституции, естественно, добавили к лаврам Кремля. Однако, по мнению экспертов, Petya.A не является уникальной наработкой. Функционально он представляет собой модификацию вируса WannaCry, атаковавшего сеть весной 2017 года. И внедрить его могли как извне, так и внутри страны.

Благо, на территории Украины на сегодняшний день находится немало маститых взломщиков. По данным руководителя киберполиции Сергея Демедюка, 80% отечественных хакеров находится в федеральном розыске США.