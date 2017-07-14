Выходные — на всю Украину: Одесса будет бить рекорды

В Одессе уже давно привыкли не только устанавливать рекорды, но и анонсировать их накануне события.

Так, стало известно, что в эти выходные, 15 и 16 июля, будет зарегистрировано целых 4 новых Национальных рекорда Украины.

«В субботу (15 июля) мы регистрируем сразу 2 МЕГА РЕКОРДА: , самый длинный подиум для фешн показа в Украине — на секундочку это будет его величество «Воронцовский маяк», а заявленная организаторами длина подиума превышает пол километра! ( время официальной регистрации 11:00 )

на Думской площади, прямо перед стенами городского совета, в 14:00 будет установлен НОВЫЙ СИЛОВОЙ РЕКОРД! Претендент руками протянет за канат по тротуарной плитке тягач с прицепом (общий вес 13,3 тонн)

В воскресенье 16 Июля мы фиксируем сразу 2 беспрецедентных рекорда:

самая большая в Украине скидка на приобретение товара

самый молодой в Украине дизайнер одежды с уже имеющейся коллекцией

Все рекорды носят массовый характер и обещают быть очень зрелищными! Быть добру!», — так анонсирует в соцсети предстоящие события официальный представитель Национального реестра рекордов Украины Дмитрий Яицкий.

ПОВАРА МОЖНО СЪЕСТЬ: НОВЫЙ РЕКОРД УКРАИНЫ ИЗ ШОКОЛАДА (ФОТО)

Напомним, 11 июля в Одессе был зарегистрирован новый сладкий рекорд — двухметровая фигура повара, который полностью съедобен.

Шоколадный гигант весит 40 кг и по-мужски красив: рост 2 метра, 4 сантиметра, соблюдены все пропорции фигуры, видны мускулы и, более того, мимика на лице выполнена как у живого человека.