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Общество, Одесса, Экономика

За перегруз на Одесских трассах будут штрафовать

20.06.2017 0 64

Весы для фур. Проверяют вес автомобиля во избежание перегруза. Фото: izbirkom.org.ua

На главных дорогах Одесской области планируют взвешивать грузовики, вес которых превышает норму, что часто становится первоочередной причиной разрушения дорожного полотна. Облсовет уже выделил 7 млн грн на установку девяти весовых комплексов. 

Чрезмерный вес грузовиков для области с несколькими портами — проблема не новая. «Необходимо создать девять современных стационарных габаритно-весовых комплексов, на которых прозрачно и без задержек будут проводить контроль автомобилей», — такое решение приняли местные чиновники в ответ на возмущения граждан Одесского региона по поводу безконтрольного проезда перегруженных фур.

В пресс службе Облавтодора рассказали : «Уже утвердили местоположение площадок для взвешивания и штрафплощадок для тех, кто его не прошел. Ожидается, что уже в следующем году представители Укртрансбезопасности, Автодора и полиции будут совместно патрулировать дороги: составлять акты о нарушениях и сопровождать транспорт на штрафплощадки». Весовые комплексы планируют установить на трассах Одесса — Киев, Одесса — Николаев, Одесса — Мелитополь, Одесса — Рени.

Конечно, к решению проблем на дорогах следует подходить комплексно — первоначально, это капитальный ремонт магистралей, затем контроль за их состоянием. По мнению лидера общественной организации «Дорожный контроль Одесса» Алексея Булгару: «Сначала нужно создать транспортную систему: облагородить дороги, создать паркоместа и приемлемые условия для передвижения всех автомобилистов».

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Elena

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