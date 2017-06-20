За перегруз на Одесских трассах будут штрафовать

На главных дорогах Одесской области планируют взвешивать грузовики, вес которых превышает норму, что часто становится первоочередной причиной разрушения дорожного полотна. Облсовет уже выделил 7 млн грн на установку девяти весовых комплексов.

Чрезмерный вес грузовиков для области с несколькими портами — проблема не новая. «Необходимо создать девять современных стационарных габаритно-весовых комплексов, на которых прозрачно и без задержек будут проводить контроль автомобилей», — такое решение приняли местные чиновники в ответ на возмущения граждан Одесского региона по поводу безконтрольного проезда перегруженных фур.

В пресс службе Облавтодора рассказали : «Уже утвердили местоположение площадок для взвешивания и штрафплощадок для тех, кто его не прошел. Ожидается, что уже в следующем году представители Укртрансбезопасности, Автодора и полиции будут совместно патрулировать дороги: составлять акты о нарушениях и сопровождать транспорт на штрафплощадки». Весовые комплексы планируют установить на трассах Одесса — Киев, Одесса — Николаев, Одесса — Мелитополь, Одесса — Рени.

Конечно, к решению проблем на дорогах следует подходить комплексно — первоначально, это капитальный ремонт магистралей, затем контроль за их состоянием. По мнению лидера общественной организации «Дорожный контроль Одесса» Алексея Булгару: «Сначала нужно создать транспортную систему: облагородить дороги, создать паркоместа и приемлемые условия для передвижения всех автомобилистов».