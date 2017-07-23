Закрытие ОМКФ: победители и красная дорожка

Вчера вечером в Одесском оперном театре состоялась торжественная церемония закрытия восьмого Одесского Международного кинофестиваля. Вели церемонию телеведущие Янина Соколова и Олег Панюта.

“Золотой Дюк” за вклад в развитие киноискусства получили режиссер Агнешка Голланд и специальный гость кинофестиваля актриса Изабель Юппер, которая также прибыла в Одессу.

Так, лучшим европейским документальным фильмом стала работа Сергея Буковского«Главная роль». Она посвящена маме режиссера Нине Антоновой.

В национальной конкурсной программе победили фильмы «Выпуск’97» Павла Острикова и «Dixie land» Романа Бондарчука.

«Лето 1933» Карлы Симон стало лучшим фильмом по версии международного жюри. Картина построена на детских воспоминаниях режиссера.

Победителем кинофестиваля стала кинолента «Король бельгийцев» Петера Бросенса и Джессики Вудворд. Это фильм совместного производства Бельгии, Болгарии и Нидерландов. Также фильм получил приз зрительских симпатий.

Главный герой комедии «Король бельгийцев» — король — утрачивает престол во время поездки в Стамбул (Бельгия перестает существовать). Он хочет спасти родную страну, но никак не может попасть домой. Оригинальность комедии состоит в том, что она снята в документальном стиле.

Украинские селебрити и те, кто непосредственно причастен к кинематографу, собрались вместе, чтобы наградить победителей кинофестиваля, а также блеснуть нарядами на красной дорожке.





















