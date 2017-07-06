Замечено в Одессе: внимание соцсетей привлек необычный автомобиль (ФОТО)

От зоркого взгляда одесситов не ускользает ни одна деталь жизни Южной Пальмиры.

На этот раз в объектив попал необычный автомобиль, припаркованный возле Одесского оперного театра.

«Что — то такое непонятное, даже без лобового стекла-наверное в шлеме ездит)», — поделилась мыслями и фото Владислава Швец.

В комментариях появилось предположение о марке авто.

Напомним, ранее в соцсетях появилось фото мужчины, который был замечен в разгар лета в Одессе в кожаной куртке с воротником из лисицы.

КИТЧ В ОДЕССЕ: КАК МУЖЧИНА В ИЮЛЕ ЛИСИЙ ВОРОТНИК ВЫГУЛИВАЛ (ФОТО)

СМИ и блогеры тут же подхватили этот фотофакт и принялись по-разному комментировать.