Жизнь на субсидии: что перепадет Одесской области?

Для многих жителей Одессы и области получение субсидий на оплату ЖКУ становится единственным способом не стать в ряды «злостных» должников.

К сведению, в этом году за помощью к государству в области обратились на 10 000 человек больше, чем в прошлом.

В итоге, ее получат 200 тысяч семей.

В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИИ ПОЛУЧИЛИ ОКОЛО 200 ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ

Вчера, депутаты Одесского городского совета в ходе сессии обратились к премьер-министру Украины с просьбой погасить долг по оплате субсидий ЖКХ в регионе. В обращении говорится, что в настоящее время задолженность государства перед компаниями — поставщиками жилищно–коммунальных услуг в Одессе составляет 133 миллиона гривен.

Текст обращения зачитывала депутат Светлана Осауленко, которая отметила, что количество одесских семей, нуждающихся в оформлении субсидии, значительно выросло по сравнению с прошлым годом, а в связи с невозможностью оплачивать коммунальные услуги жителей отключают от тепла, газа, воды, света. Поэтому одесский депутатский корпус просит Премьера незамедлительно рассмотреть этот вопрос и принять меры.

Тем временем, парламентарии предложили увеличить финансирование субсидий для населения еще в текущем 2017 году. В пояснительной записке сообщается, что в госбюджете на 2017 год предусмотрены расходы на льготы и субсидии по оплате ЖКУ в размере 61,2 млрд грн.

По информации Государственной казначейской службы Украины, по состоянию на 1 сентября 2017 года финансовые обязательства по начисленным субсидиям и льготам составляют 68,8 млрд грн или на 7,6 млрд больше годового плана.

Решили увеличить финансирование субсидий и льгот на ЖКУ в 2017 года за счет:

экономии бюджетных средств по обслуживанию государственного долга в размере 3,4 млрд грн;

остатка средств в сумме 7,6 млрд грн, которые предусмотрены в Госбюджете на 2017 год Пенсионному фонду Украины.

Появилась информация, что добавили денег на субсидии и для Одесской области: если предыдущая редакция бюджета предусматривала, что регион в 2017 году получит один миллиард 116 миллионов гривен, то теперь эта сумма выросла до одного миллиарда и 289 миллионов гривен.

Таким образом, сумма средств, которые будут выделены Одесской области на эти нужды, увеличилась на 173 миллиона гривен.