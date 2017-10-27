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Финансовые аферы. Куда обращаться жертвам?

27.10.2017

Громкое дело финансовых пирамид Questra и A.G.A.M. получило продолжение.

Пытаясь уйти от ответственности и чтобы запутать следственные органы полиции, автор пирамид, от которых пострадали десятки одесситов, Павел Крымов срочно провел ребрендинг своих финансовых компаний, и теперь уже под именем Five Winds Asset Management и QW Lianora Swiss Consulting продолжает собирать деньги с «инвесторов» в нескольких странах на территории Европы, сообщает Трасса Е-95.

Напомним, что летом этого года департамент внутренних дел Республики Казахстан возбудил уголовное дело по ст. 190 ч. 4 УК РК – мошенничество в особо крупных размерах в отношении человека, которого полиция обоснованно считает создателем финансовых пирамид.

На официальном сайте полиции Республики Казахстан размещены все детали этого уголовного дела и подробности финансовой аферы, реализованной в восьми регионах на территории республики —

http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/alm/alm_page/alm_news/Tab/5755A9CFAA978F14E053030F110A12E2 

http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/alm/alm_page/alm_news/Tab/58AD510712F79E76E053030F110A5546

А тем временем пострадавшие люди, вложившие деньги в аферы Крымова Questra и A.G.A.M., задают вопросы, что же им делать после переименования компаний. Ответ на это – смотрите в видео:

Полиция Казахстана напоминает, что сбор заявлений от пострадавших инвесторов Questra World и Five Winds Asset Management продолжается. Если вы располагаете информацией о нем, звоните по телефонам полиции 8 (727) 254-42-62, 8 (727) 254-43-79, 8-708-383-38-56, 8-778-262-82-48.

Создатель финансовых афер Questra World и Atlantic Global Asset Management Крымов пытается сбить следствие со следа

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Elena

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