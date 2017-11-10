Павел Крымов продал Atlantic Global Asset Managment азиатскому холдингу

7 ноября , в ходе прямой трансляции Five Winds Asset Management стало известно , что организатор аферы Павел Крымов продал фигурирующую в уголовных делах Atlantic Global Asset Managment азиатскому холдингу.

Создатель Five Winds Asset Management и QW Lianora Swiss Consulting продал часть своего бизнеса.

Данный шаг предпринят преступником с целью препятствовать Департаменту Внутренних Дел РК вести полноценное расследование в отношении мошенника. Еще летом 2017 года правоохранительными органами установлено, что организатором пирамид Questra и A.G.A.M.(ныне Five Winds Asset Management и QW Lianora Swiss Consulting) является гражданин Украины, Крымов Павел Геннадьевич 1975 г.р. В связи с этим уже возбуждено несколько уголовных дел по ст. 190 ч. 4 УК РК — мошенничество в особо крупном размере, сообщается на официальной странице фейсбука пресс- службы департамента внутренних дел г. Алматы.

Напомним, что после громких уголовных дел и последующего освещения данной информации в СМИ, Крымов сделал быстрый ребрендинг своей аферы. Вместо фигурирующих в уголовных делах Questra и A.G.A.M., на рынок вышли Five Winds Asset Management и QW Lianora Swiss Consulting. Обе пирамиды также не выплачивают деньги вкладчикам и под видом реструктуризации бизнеса продолжают тянуть время, присваивая средства доверчивых инвесторов, пишет 048.ua.

На вопрос о том, что делать обманутым вкладчикам ответили правоохранительные органы и объединение по борьбе с преступной деятельностью Павла Крымова:

Если вы располагаете какой-либо информацией о преступнике или стали жертвой мошенника, свяжитесь со следователями по телефонам — 8 (727) 254-42-62, 8 (727) 254-43-79, 8-708-383-38-56, 8-778-262-82-48.