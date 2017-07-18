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Спасение дельфинов в Одесской области

18.07.2017

Три дельфина оказались на мели в районе устья Дуная в Вилково Одесской области. Благодаря неравнодушным отдыхающим дельфины остались живы.

В Вилково спасли с мелководья трех дельфинов (фото)

Об инциденте рассказала в Facebook одесская общественница Алена Сывак.

В воскресенье, 16 июля, она вместе с сыновьями плавала на лодке в Вилково, надеясь увидеть розовых пеликанов. Нескольких этих птиц им удалось встретить как раз на мелководье – там птицы караулили попавших в беду дельфинов, надеясь не упустить добычу.

Отдыхающим удалось вытащить двух дельфинов в море при помощи одеял.

«Ребята взяли одеяло, протянули аккуратно под ним, и понесли в сторону глубокой воды. И дельфин почему-то не спешил отходить от мели и все пытался вернуться назад…Ребята вернулись к нашей лодке, только собрались уже продолжить путешествие к пеликанам, как заметили еще двух дельфинов … Теперь стало понятно, почему первый все так не хотел уходить и возвращался. Деваться некуда, продолжаем спасать и последующих двух», — написала Сывак.

По ее словам, после того, как второго дельфина перенесли в море на одеяле, с третьим млекопитающим так уже не получилось.

Третий был самый большой. Нести его уже ребятам не было сил. Поэтому решили погрузить его на лодку и добраться лодочкой поближе к морю, — объяснила Сывак.

Мертвые дельфины: одесский эколог — о диверсии в черном море

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Elena

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