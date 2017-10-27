Чемпионат Украины преподносит сюрпризы одесситам (ВИДЕО)

В эти дни в Одессе проходит Чемпионат Украины по боксу среди юниоров.

Пока представители команды Федерации бокса Одесской области мужественно прорываются к медалям, жеребьевка чемпионата преподносит сюрпризы.

В ОДЕССЕ СТАРТОВАЛИ БОИ ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ (ФОТО)

Так в СК «Олимпиец» в четвертьфинальных поединках, в весовой категории 48 кг, на ринге встретились одесситы Александр Полевой (тренеры К.Берман, С.Антонов) и Никита Погожий (тренер М.Серженюк).

Заметим, что оба спортсмена неоднократно завоевывали медали на различных Всеукраинских первенствах, принося зачетные очки своей команде.

А здесь представители одной федерации стали соперниками. Этот поединок закончился преимуществом Александра.

Вот такой сюрприз чемпионата!