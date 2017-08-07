«Черноморец» — «Гефест»: в Одессе объявлен медийный сбор! (ВИДЕО)

В понедельник, 7 августа, состоится первая официальная встреча с одесскими журналистами Анатолия Мисюры, который в начале лета был представлен футбольным клубом «Черноморец» на посту генерального директора.
СТРАСТИ ВОКРУГ «ЧЕРНОМОРЦА»: АНАТОЛИЙ МИСЮРА ВСТРЕЧАЕТ ОДЕССКИЕ СМИ
Пресс-конференция с участием аккредитованных СМИ будет посвящена подписанию договора о генеральном спонсорстве между футбольным клубом «Черноморец» и строительной компанией «Гефест».
В работе мероприятия примут участие:
ГЕНИНСОН Владимир Братиславович, президент Украинской футбольной Премьер-Лиги
МИСЮРА Анатолий Николаевич, генеральный директор футбольного клуба «Черноморец»
БУМБУРАС Василий Пантелеймонович, технический директор строительной компании «Гефест»
ПРОЦЕНКО Александр Владимирович, генеральный директор строительной компании «Гефест»
ЯКИМОВ Федор Витальевич, руководитель юридической службы ФК «Черноморец»
Начало пресс-конференции — 13:00, 7 августа 2017 года.
Адрес проведения мероприятия: Одесса, ул. Маразлиевская, 1/20 (парк имени Т. Г. Шевченко), стадион «Черноморец»
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