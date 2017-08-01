«Черноморец» и «Мариуполь»: как делили счет приморские команды (фото, видео)

В столице Приазовья в рамках третьего тура Премьер-лиги встретились две приморские команды — ФК «Мариуполь» принимал одесский «Черноморец».

Более трех лет «Черноморец» не проводил матчи в Мариуполе. В 2014—2015 гг. помешали боевые действия на Донбассе, затем «Ильичевец» на два сезона покинул Премьер-лигу. Сегодняшняя игра проходила в условиях серьезных мер безопасности: все-таки фронт в 20 километрах от города. Тщательный досмотр всех зрителей с помощью рамок металлоискателей — лишь видимая часть всех специальных мероприятий, выполненных на стадионе «Ильичевец».

По сравнению с игрой 2-го тура текущего чемпионата Украины против «Стали» (0:1) стартовый состав «моряков» претерпел заметные изменения. Вместо Азацкого, Мусолитина, Машнина, Норенкова, Зубейко и Третьякова сегодня с первых минут на поле вышли: Новотрясов, Бобко, Каверин, Татарков, Балан, а также Каплиенко, который пропускал матч недельной давности из-за дисквалификации.

Примерно полтайма игра проходила с резкими выпадами хозяев стадиона (были опасные прострелы Мишнева и Болбата, мощный «выстрел» последнего под перекладину отразил Безрук). «Черноморец» больше оборонялся, редко атакуя ворота Худжамова. Забить «Мариуполю» удалось с пенальти. На 32-й минуте арбитр углядел фол у Новотрясова против Фомина в одесской штрафной площадке и указал на «точку». 11-метровый реализовал Вакуленко, хотя наш голкипер был очень близок к тому, чтобы парировать удар в угол — 0:1.

В начале второго тайма «Мариуполь» отметился двумя острыми моментами. Лишь благодаря Безруку счет остался без изменений. Правда, не надолго. На 53-й минуте прострел Болбата во вратарскую воплотил в гол Фомин, протолкнувший мяч за линию ворот — 0:2. Буквально в следующей атаке хозяев вновь отличился Вакуленко, головой вколотивший мяч с близкого расстояния — 0:3.

«Моряки» ответили сочным ударом Хобленко, который с помощью рикошета от Кирюханцева мог стать автором гола, но мяч просвистел рядом со стойкой. У «Черноморца» были еще неплохие ситуации, чтобы «размочить» счет, но они остались лишь потенциально опасными…

Источник: Черноморец











