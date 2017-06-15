Дни Литвы в Одессе

На церемонию открытия дней Литвы в Одессу прибыли министры иностранных дел Украины, Литвы и Швеции. Мероприятие посвящено началу безвизового режима Украины с ЕС.

Дни Литвы будут проходить с 14 по 18 июня в Городском саду. Стартовало мероприятие с традиционной ярмарки «Кюзакс».

Открыл ярмарку городской мэр Геннадий Труханов.

Подчеркивая огромную важность международного сотрудничества для развития города, мэр сказал: «Уже традиционными для Одессы стали Дни других стран, благодаря которым одесситы и гости города могут познакомиться с традициями и культурой наших городов-побратимов и городов-партнеров. Теперь, когда Европа стала более доступной для украинцев, мы будем еще активнее развивать международное сотрудничество».

Городской голова также отметил, что сейчас в Одессе проходят дни высокой дипломатии. «Количество визитов иностранных делегаций самого высокого уровня, совместных мероприятий – это яркий пример того, что Одесса занимает достойное место на дипломатической карте мира», — подчеркнул Геннадий Труханов.

Высокие гости — г-н Линас Линкявичус и г-жа Маргот Вальстрём, а также министр инностранных дел Украины Павел Климкин — посетили Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова. В ходе визита ректор ОНУ Игорь Коваль представил дипломатам историческую презентацию ведущего университета юга Украины. Министры ответили на вопросы студентов об актуальных тенденциях евроинтеграции.

«Я рад приехать в Одессу, потому что здесь встречаю единомышленников — не только по подписанным договоренностям, но по духу. Одесса всегда была своеобразным хабом для выдающихся личностей, славящихся своими талантами, умом, чувством юмора и всегда пребывала под комплексным европейским влиянием», -отметил на встрече со студентами ОНУ министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

В ходе встреч министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстром отметила важность развития мультикультурализма в Одессе как составляющей, которая позволяет выжить в глобализированном мире.

«Я горжусь тем, что посетила Украину, Одессу и ваш университет. Я рада, что сегодня встречаюсь с VIP-персонами, и речь не только о высоких дипломатах и руководстве университета. Речь о вас, студентах. Именно студенты сегодня играют одну из важнейших ролей в создании новой европейской реальности, будущего каждой из стран, в том числе и Украины», — сказала она.