Как сюрприз из Турции вдохновил одесскую мэрию

В конце прошлой недели во время праздничного открытия в Одессе Стамбульского парка, мэр Стамбула Кадир Топбаш сообщил о передаче одесской мэрии 30 городских автобусов, в качестве подарка.

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Эта тема сегодня получила продолжение на аппаратном совещании в Одесской мэрии. Геннадий Труханов заявил, что подобное пополнение, благодаря «сюрпризу» турецких друзей, позволит вдохнуть новую жизнь в одесские автобусные перевозки.

«Сегодня мы демонстрируем всему миру, как дружат города, и наша дружба подтверждается делами», — сказал градоначальник.

ФОТО: Виктор Брик, фейсбук

В связи с этим, главе департамента транспорта и связи Александру Илько было поручено изучить законодательство и рассмотреть возможность создания коммунального предприятия перевозчиков.

Кроме того, мэрия Стамбула намерена оказать всестороннюю поддержку и в вопросе внедрения электронного билета.

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