Как одесский нардеп отжимался в кулуарах Верховной Рады (ВИДЕО)

Алексей Гончаренко доказал столичным журналистам, что спортом можно заниматься и в деловом костюме.

Именно в таком виде, лишь сняв пиджак, нардеп от Одессы продемонстрировал свои физические способности, отжавшись 50 раз. Чем был вызван такой перфоманс, сказать сложно, но факт остается фактом, причем видео…

Напомним, в среду Алексей Гончаренко объяснил, что данный новый закон о языковах квотах на телевидении, за который он не голосовал, может навредить местным каналам в русскоязычных регионах Украины.

ОДЕССКИМ ТЕЛЕКАНАЛАМ ДАН СТАРТ НОВЫХ ЯЗЫКОВЫХ КВОТ (ВИДЕО)