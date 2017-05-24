Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Санстанция упразднена. Куда жаловаться?
Как одесский нардеп отжимался в кулуарах Верховной Рады (ВИДЕО)
СБУ имеет претензии к руководителю одесских парковок (ВИДЕО)
Дело Клименко: спецоперация коснулась и Одессы
Светлана Лобода — под прицелом одесских активистов
Одесский таксист-убийца: новые признания и просьба о смертной казни (ВИДЕО)
В Одессе студентов и преподавателей эвакуировали по пожарной лестнице (ВИДЕО)
Фруктовый взрыв в Одессе (ФОТО)
Оксана Гончарук заступилась за «Общественный Бюджет»
Скандал в столичных СМИ: глава Одесского порта — долларовый миллионер
Одесса, Украина

Как одесский нардеп отжимался в кулуарах Верховной Рады (ВИДЕО)

24.05.2017 0 40

Алексей Гончаренко доказал столичным журналистам, что спортом можно заниматься и в деловом костюме.

Именно в таком виде, лишь сняв пиджак, нардеп от Одессы продемонстрировал свои физические способности, отжавшись 50 раз. Чем был вызван такой перфоманс, сказать сложно, но факт остается фактом, причем видео…

Напомним, в среду Алексей Гончаренко объяснил, что данный новый закон о языковах квотах на телевидении, за который он не голосовал, может навредить местным каналам в русскоязычных регионах Украины.

ОДЕССКИМ ТЕЛЕКАНАЛАМ ДАН СТАРТ НОВЫХ ЯЗЫКОВЫХ КВОТ (ВИДЕО)

 

 

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах