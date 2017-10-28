Малые предприятия освободили от управленческого отчета

Эта норма содержится в законе «О внесении изменений в закон« О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине » (относительно усовершенствования некоторых положений), который подписал Президент.

«Принятие и вступление в силу этого закона является очередным шагом к созданию благоприятного бизнес-климата в Украине, поскольку приблизит деятельность украинских предприятий к мировым стандартам в сфере ведения бухгалтерского учета и формирования финансовой отчетности», — написала в своем Facebook председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Закон был принят парламентом 5 октября, документ уточняет период подачи промежуточной финансовой отчетности.

В нем также, с учетом положений Директивы ЕС №2013 / 34 / ЕС, предусмотрено освободить микро- и малые предприятия от предоставления отчета об управлении. В законе уточнены требования по составлению финансовой отчетности по международным стандартам предприятиями, представляющим общественный интерес, и предприятиями, занимающимися добычей полезных ископаемых общегосударственного значения.