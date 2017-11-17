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Одесса, Украина, Экономика

«Маски-шоу стоп»: одесситы в ожидании честного бизнеса? (ВИДЕО)

17.11.2017

Верховная Рада приняла закон «Маски-шоу стоп» о противодействии давлению на бизнес.

Поддержали этот законопроект 312 депутатов.

Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман профильный комитет Верховной Рады единогласно поддержал законопроект.

Законопроект предусматривает установление законодательно обоснованного и обязательного требования по видеофиксации судебного решения о проведении обысков и недопустимости принятия такого решения без адвоката.

Предполагается также запрет изъятия оригиналов финансовых документов, серверов, компьютеров и телефонов предпринимателей при обысках и видеофиксация таких обысков.

Запрещается безосновательное открытие одних и тех же дел и устанавливается ответственность правоохранителей за неправомерные действия в отношении предпринимателей.

Напомним, в сентябре текущего года в Киеве прошло большое совещание при участии президента Украины, премьер-министра, народных депутатов и руководства Генеральной прокуратуры.

Одной из инициатив, провозглашенных во время встречи, стала инициатива «Маски-шоу стоп», призванная положить конец любым проявлениям давления силовых органов на предпринимателей. Есть надежда?

Видео: Цензор.нет

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Suhan

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