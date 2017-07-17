Новый рекорд в Одессе: «паровозиком» до Потемкинской (ВИДЕО)

Одесситы стремятся ставить все новые национальные рекорды, задействовав в них наибольшее количество людей.
И вот установлен очередной: первый и самый длинный «живой» паровозик от Думской площади до Потемкинской лестницы.
Данный перфоманс совершен в поддержку идеи реализовать в Одессе наземное метро, соединяющее Пересыпь и посёлок Котовского.
По признанию представителя Национального реестра рекордов Украины, такого смешного рекорда пока не выдумал никто.
226 человек имитировали вагоны, в каждом — по 10 участников. Сопровождал «рекордсменов» духовой оркестр. Словом, было весело.
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