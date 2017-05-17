Одесситы могут паковать чемоданы (ВИДЕО)

С середины июня одесситы, имеющие биометрические паспорта, смогут наслаждаться «безвизовой» жизнью.

Сегодня в Страсбурге состоялась торжественная церемония подписания соглашения, разрешающего украинцам безвизовый въезд в Евросоюз.

Согласно утверждённому регламенту, теперь текст документа должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС, и через 20 дней безвизовый режим для граждан Украины вступит в силу.

«Таким образом, в ночь с 10 на 11 июня безвизовый режим вступит в силу», — заместитель главы Администрации президента Украина Константин Елисеев в Страсбурге после торжественной церемонии подписания безвизового режима с ЕС.

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