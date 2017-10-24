Одесский аэропорт подвергся кибератаке

Сегодня стало известно о хакерской атаке на столичный метрополитен и одесский аэропорт.

Пресс-служба одесского аэропорта сообщила на своей странице в Facebook :

«Сообщаем, что информационная система Международного аэропорта «Одесса» подверглась хакерской атаке. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме. Приносим свои извинения пассажирам за вынужденное увеличение времени обслуживания», — отметили в пресс-службе.

Работники киберполиции проверяют случаи хакерской атаки и утверждают, что пока они не являются массовыми.

Об этом Украинской правде сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослава Тракало.

«На данный момент в киберполицию по поводу кибератаки не обратилось ни одно государственное учреждение. Сейчас мы фиксируем лишь единичные случаи киберинцидентов», — объяснил он.

Отвечая на вопрос о характере нового вируса, Тракало отметил, что об этом можно будет говорить после проведения проверки.

В случае подтверждения факта глобальной кибератаки, общественности сообщат о способах ее предотвращения.