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Одесский боксер Юрий Захареев взял бронзу в Азербайджане

14.06.2017 0 33

Спортсмен Федерации бокса одесской области Юрий Захареев стал бронзовым призером международного турнира памяти Гайдара Алиева в городе Нахичевань (Азербайджан).

Юрий — единственный боксер, представлявший Одесщину на престижнейших боксерских соревнованиях . К поединкам были приглашены только чемпионы в своих весовых категориях — спортсмены из 10-ти стран СНГ, сообщает Федерация бокса Одесской области.

Юрий Захареев одержал победы в первых двух боях в весовой категории 60 кг — над представителями Азербайджана и Ирана. Стоит отметить, что его первым соперником стал азербайджанец Эльмир Новрузов, который в своей стране считается одним из самых сильных и перспективных боксеров.

В поединке за второе место раздельным решением Юрий уступил спортсмену из Киргизии — Рустамбеку Уулу Нурадину.

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Elena

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