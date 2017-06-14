Одесский боксер Юрий Захареев взял бронзу в Азербайджане

Спортсмен Федерации бокса одесской области Юрий Захареев стал бронзовым призером международного турнира памяти Гайдара Алиева в городе Нахичевань (Азербайджан).

Юрий — единственный боксер, представлявший Одесщину на престижнейших боксерских соревнованиях . К поединкам были приглашены только чемпионы в своих весовых категориях — спортсмены из 10-ти стран СНГ, сообщает Федерация бокса Одесской области.

Юрий Захареев одержал победы в первых двух боях в весовой категории 60 кг — над представителями Азербайджана и Ирана. Стоит отметить, что его первым соперником стал азербайджанец Эльмир Новрузов, который в своей стране считается одним из самых сильных и перспективных боксеров.