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Общество, Одесса, Украина

Одесский «Черноморец» похвастал новой формой (ФОТО)

14.07.2017

Стало известно, что в сезоне 2017−2018 гг. «Черноморец» будет выступать в новой домашней форме.

Она выдержана в традиционной для команды «моряков» черно-синей гамме цветов, но в дизайне присутствует одно существенное отличие. Футболки теперь имеют не вертикальные, а горизонтальные полосы. Причем синие участки дополнены черными диагональными «насечками». Задняя поверхность, на которую наносятся фамилия и номер футболиста, на 80 процентов черного цвета. В нижней части каждой цифры номера помещены: элемент герба  клуба — летящая чайка, а также аббревиатура FCCO (Football club Chernomorets Odessa).

Спереди на футболке нанесены: товарный знак изготовителя — компании «Legea», эмблема «Черноморца», а в самом центре находится логотип строительной компании «Гефест», которая является генеральным спонсором клуба. На левом рукаве футболки расположен герб города Одессы, на правом — логотип Украинской премьер-лиги. В верхней части рукавов — товарный знак «Legea». Шорты и гетры — черного цвета.

В аналогичном стиле выполнены варианты вратарской экипировки, которая будет иметь три цветовых решения, исключая, естественно, черную и синюю расцветку.

ФУТБОЛЬНАЯ ОДЕССА: КТО СТАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫМ СПОНСОРОМ ФК «ЧЕРНОМОРЕЦ»?

Напомним, генеральным спонсором футбольного клуба «Черноморец» на сезон 2017−2018 гг. стала известная строительная компания «Гефест». Уже подписаны все необходимые документы о сотрудничестве.

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Suhan

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