Официально: матч «Динамо» — «Черноморец» состоится в Одессе
25.05.2017 0 113
Дирекция Премьер-лиги, учитывая свое постановление от 20.04.2017 и письмо ФК «Черноморец» от 22.05.2017, приняла решение удовлетворить ходатайство ФК «Динамо» (Киев) от 22.05.2017 о проведении матча 32-го тура чемпионата Украины «Лига Пари-Матч» «Динамо» — «Черноморец» в Одессе 31-го мая на стадионе одесского клуба при условии соблюдения Регламента соревнований УПЛ сезона 2016−2017 гг.
Напомним, что игра 27-го тура Лиги Пари-Матч «Черноморец» — «Динамо» была проведена в Киеве, в связи с выполнением восстановительных работ на газоне стадиона «Черноморец».
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