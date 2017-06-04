Штрафы за нарушение экологического законодательства повысят

Это — идея министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака.
Министр считает, что сегодняшние нормы по количеству необходимых проверок завышены, а штрафы за нарушение экологического законодательства остаются слишком низкими.
«Самый большой штраф для должностных лиц за загрязнение территорий составляет 1700 грн, а для физлиц — 1300 грн… Один инспектор для 100% покрытия плановых задач должен провести за один месяц проверку 20 субъектов хозяйствования. По стандартам данный показатель не должен превышать семи проверок… Как правило, они не осуществляют эти проверки, а переключаются на небольшие компании и ведут контроль для возможного личного обогащения. Работа Государственной экоинспекции, кроме низкой эффективности, характеризуется еще и высоким уровнем коррупционного давления», — говорит Семерак.
По его словам, после запуска работы новой Службы природоохранного надзора должны быть внедрены автоматический мониторинг и видеофиксация правонарушений. Также экоинспекторы должны наладить сотрудничество с органами местной власти.
К тому же Остап Семерак отметил, что реформа природоохранной сферы будет осуществляться в три этапа. На первом этапе должна быть ликвидирована Государственная экологическая инспекция нынешнего формата и создана новая Государственная природоохранная служба. Кстати, такое решение поддержало Правительство на заседании 31 мая.
Министр подчеркнул, что во время следующих двух этапов будет происходить обновление законодательной и материально-технической базы лабораторий, пунктов мониторинга и внедрения самой системы мониторинга состояния окружающей среды, экологических стандартов и норм касательно осуществления надзора, пишет Правительственный портал.
Как сообщала Деловая Одесса, прокуратура Одесской области расследует незаконную растрату государственных средств при строительстве глубоководного выпуска стоков в акватории Черного моря. Анализируя все обстоятельства дела, ряд экспертов высказывает мнение о целесообразности наказания фигурантов дела также за нарушение экологических норм.
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