В Одессу везут золото и серебро чемпионата Украины (ФОТО)

В воскресенье, 12 ноября, в Николаеве прошли финальные поединки чемпионата Украины среди молодежи памяти Заслуженного тренера Украины по боксу О.П. Григорьева.
Спортсмены Федерации бокса Одесской области завоевали две медали:
Максим Молодан (64 кг, тренер И.Юрескул, г. Андреевка) стал чемпионом Украины, а Марат Григорян (91 кг, тренеры С.Антонов, А.Васкевич) — серебряным призером чемпионата Украины среди молодежи в Николаеве.
В первенстве участвовали 193 спортсмена со всех регионов страны, среди которых были победители и призёры Чемпионатов Мира и Европы.
Добавим, что в декабре, по итогам этого чемпионата, первые номера едут на международный турнир Агаларова — в Баку (Азербайджан).
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