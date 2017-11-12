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Одесса, Украина

В Одессу везут золото и серебро чемпионата Украины (ФОТО)

12.11.2017

В воскресенье, 12 ноября,  в Николаеве прошли финальные поединки чемпионата Украины среди молодежи памяти Заслуженного тренера Украины по боксу О.П. Григорьева.

Спортсмены Федерации бокса Одесской области завоевали две медали:
Максим Молодан (64 кг, тренер И.Юрескул, г. Андреевка) стал чемпионом Украины, а Марат Григорян (91 кг, тренеры С.Антонов, А.Васкевич) — серебряным призером чемпионата Украины среди молодежи в Николаеве.

В первенстве участвовали 193 спортсмена со всех регионов страны, среди которых были победители и призёры Чемпионатов Мира и Европы.

Добавим, что в декабре, по итогам этого чемпионата, первые номера едут на международный турнир Агаларова — в Баку (Азербайджан).

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Suhan

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