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Общество, Одесса, Экономика

Чистая статистика: в Одессе умирают больше, чем рождаются

03.08.2017

Согласно информации Главного управления статистики в Одесской области, численность населения в городе, по оценке на начало лета 2017, года составила  1 миллион 10 тысяч  845 человек.

За первое полугодие численность населения Одессы увеличилась на 62 человека, а естественное сокращение составило 1872 человека.

Тем не менее, это превышение в Одессе по прежнему остается существенным: на 100 умерших — 67 новорожденных.

Здесь невольно вспоминается трогательная фраза, принадлежащая Регине Бретт: «Старики и дети умеют жить. Эти ребята, стоящие на разных полюсах жизни, веселятся как никто другой. Им все равно, что думают окружающие».

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По традиции, в первый день каждой рабочей недели департамент здравоохранения Одесского горсовета сообщает о количестве новорожденных за прошедшую неделю одесситов. Чаще всего лидируют мальчики.

 

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Suhan

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