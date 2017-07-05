Декоммунизация одесских улиц становится наглядной (ФОТО, ВИДЕО)

В Одессе на домах стали появляться таблички с новыми названиями улиц, которые они получили в процессе декоммунизации.

Прямо скажем, принятое властью решение наглядно воплощалось в жизнь не спеша: прошло более года с момента распоряжения экс-губернатора Саакашвили.

Теперь по бывшему проспекту Маршала Жукова коммунальщики развесили таблички «проспект Небесной сотни», а на улице Белинского — «Леонтович».

И снова невольно вспоминается сатирическая короткометражка под названием «Таблички», снятая в Одессе.

По сюжету серьезный чиновник меняет таблички на разных улицах: Тупик Коммунизма стал Проспектом Свободы, а улицу Маршала Победы меняют на улицу Реформаторов. В итоге рушится дом, на котором только что сменили вывеску.

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Напомним, в конце апреля развернулся грандиозный скандал после голосования на сессии Одесского горсовета проекта по отмене пресловутого «списка Саакашвили».