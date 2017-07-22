ДТП в Одесской области: погибла журналистка издания «Страна»

По данным издания, микроавтобус, на котором Рафал ехала в Одессу, врезался в грузовой автомобиль, который неожиданно притормозил на средней полосе трассы.

Машина «скорой помощи», прибывшая на место происшествия, констатировала смерть журналистки.

Стася Рафал работала в интернет-газете «Страна» с момента ее основания в начале 2016 года. Запомнилась многими блестящими репортажами.