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ДТП в Одесской области: погибла журналистка издания «Страна»

22.07.2017

Сегодня утром, 22 июля, в Одесской области в дорожно-транспортном происшествии погибла журналистка издания «Страна.ua» Анастасия Рафал.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор интернет-издания Игорь Гужва.

«Очень больно об этом писать… Сегодня в аварии в Одесской области погибла наша Стася Рафал… Светлая память«, – пишет Гужва.

По данным издания, микроавтобус, на котором Рафал ехала в Одессу, врезался в грузовой автомобиль, который неожиданно притормозил на средней полосе трассы.

Машина «скорой помощи», прибывшая на место происшествия, констатировала смерть журналистки.

Стася Рафал работала в интернет-газете «Страна» с момента ее основания в начале 2016 года. Запомнилась многими блестящими репортажами.

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Elena

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