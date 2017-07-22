ДТП в Одесской области: погибла журналистка издания «Страна»

Сегодня утром, 22 июля, в Одесской области в дорожно-транспортном происшествии погибла журналистка издания «Страна.ua» Анастасия Рафал.
Об этом в Facebook сообщил главный редактор интернет-издания Игорь Гужва.
«Очень больно об этом писать… Сегодня в аварии в Одесской области погибла наша Стася Рафал… Светлая память«, – пишет Гужва.
По данным издания, микроавтобус, на котором Рафал ехала в Одессу, врезался в грузовой автомобиль, который неожиданно притормозил на средней полосе трассы.
Машина «скорой помощи», прибывшая на место происшествия, констатировала смерть журналистки.
Стася Рафал работала в интернет-газете «Страна» с момента ее основания в начале 2016 года. Запомнилась многими блестящими репортажами.
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