Голос женщин: в Одесском горсовете отстаивают равные возможности (ФОТО)

Вслед за инициативой объединить по всей Украине женщин — депутатов местных советов, в Одесском горсовете создана депутатская группа «Равные возможности».

Вопрос гендерных квот стоит остро в Украине и вопрос квотирования не для того чтобы ограничить права мужчин, а для того чтобы голос женщин был услышан. Ведь первые выборы в которых были установлены квоты не менее 30% на представительство женщин в партийных списках показало массу проблем, с которыми женщины сталкиваются, занимаясь политической деятельностью. Результатом изменения законодательства стало то, что в местные советы избраны больше женщин-политиков.

«Депутатская группа «Равные возможности» в ближайшее время соберется на свое первое заседание. Актуальна тема гендерно-ориентированного бюджетирования. Планирую заниматься в том числе и этим», — сообщила в фейсбуке депутат Оксана Гончарук.

Кстати, вопрос гендерно-ориентированного бюджетирования, это важный аналитический срез:

— как гендерное равенство (или неравенство) может влиять на достижение общих целей государственных расходов (целей бюджетных программ, целевых программ или политики);

— насколько эффективно распределение государственных ресурсов в удовлетворении потребностей и приоритетов мужчин и женщин и различных социальных групп.

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В Одесскую группу вошли 5 депутатов-женщин во главе с Лилией Леонидовой, которые стали членами всеукраинской сети «Жіночий вибір». Кроме лидера, в группу входят депутаты Оксана Гончарук, Ольга Квасницкая, Ольга Кулакевич, Антонина Наконечная.