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Одесса

Одесская полиция отчиталась о тоталитарной символике и «измене»

10.05.2017 0 339

9 мая усилия одесских правоохранителей были направлены на соблюдение правопорядка и, в том числе, борьбу с коммунистической символикой.

Итог следующий: во время многотысячного посещения одесситами и гостями города Аллеи Славы в парке Шевченко у них экспроприировали около полутысячи предметов с запрещенной тоталитарной символикой.  Большинство из них — это георгиевские ленты и печатная продукция.

Впрочем, откровенных демонстративных проявлений не соблюдения Закона о декоммунизации было не так уж и много.

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Беспокойство по поводу возможных провокаций вызывало и огромное количество букетов цветов, которые возлагали к памятникам. Как отчитался в соцсетях советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк:
«Проверил лично — «измены» нет! Одесситы молодцы, мы — культурный город! Спасибо!»

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Suhan

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