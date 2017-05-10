Одесская полиция отчиталась о тоталитарной символике и «измене»

9 мая усилия одесских правоохранителей были направлены на соблюдение правопорядка и, в том числе, борьбу с коммунистической символикой.

Итог следующий: во время многотысячного посещения одесситами и гостями города Аллеи Славы в парке Шевченко у них экспроприировали около полутысячи предметов с запрещенной тоталитарной символикой. Большинство из них — это георгиевские ленты и печатная продукция.

Впрочем, откровенных демонстративных проявлений не соблюдения Закона о декоммунизации было не так уж и много.

ОДЕССКАЯ ПОЛИЦИЯ «ОТЛАВЛИВАЕТ» КОММУНИСТИЧЕСКУЮ СИМВОЛИКУ (ФОТО,ВИДЕО)

В ОДЕССЕ НЕ ПРОШЛИ ИГРЫ С ТОТАЛИТАРНОЙ СИМВОЛИКОЙ (ФОТО, ВИДЕО)

Беспокойство по поводу возможных провокаций вызывало и огромное количество букетов цветов, которые возлагали к памятникам. Как отчитался в соцсетях советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк:

«Проверил лично — «измены» нет! Одесситы молодцы, мы — культурный город! Спасибо!»