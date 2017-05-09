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Одесская полиция «отлавливает» коммунистическую символику (ФОТО,ВИДЕО)

09.05.2017 0 235

Одесские правоохранители пресекают инциденты с попыткой использовать тоталитарную символику в местах проведения массовых мероприятий.

Так, к примеру, задержаны пенсионер в футболке с изображением советского символа.

Еще один участник массовых акций распространял запрещенную полиграфическую продукцию.

В отделение доставлены двое граждан, которые перемещались по городу на автомобиле с установленным флагом с изображением советской символики.

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Всего одесская полиция пока сообщает о задержании 20 человек в городе. По всем случаям задержаний проводится проверка.

То и дело возникают на глазах то флаг СССР, то портрет Жукова…

 

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Suhan

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