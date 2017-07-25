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Одесский ресторатор: «Я вложил в это заведение 500 тысяч долларов!»

25.07.2017

«А они говорят — хорошо…»

Такие горестные рассуждения по поводу своего сгоревшего вчера легендарного ресторана «Хуторок у моря» опубликовал в Фейсбуке одесский блогер-ресторатор Владимир Шмуклер.

 

«Молчал и думал….. В сегодняшнем пожаре есть два объяснения — 1. Есть такой дядька Галантерник! ( Кстати его телеканал 1 городской, скромно умолчал…) Который захватывает все побережье города Одессы!!!!! Пляжи, кафе, рестораны, гостиницы, частный сектор…… И каким способом ???? Как в 90-х!!!!! Приходят, такие мальчишки- и предлагают за твоё заведение 50.000 $ , а ты объясняешь — ребята! Я вложил в это заведение 500.000 $ !!!! А они говорят- ну хорошо! Всего тебе хорошего! Не болей! Счастья тебе!!!! …….А потом у тебя пожар…….горит твоя жизнь………… ИЛИ 2 -я ситуация—- У тебя деревянное строение…..и ты пожелал Каменное!!!!! , Как на седьмой Фонтана.. «Апшерон»…..Сначало было деревянное, а после пожара каменное………….А Теперь Вопрос????? Почему горят хорошие рестораны???? Ангелову Ирину тоже жгли!!!( Гольфстрим)…….ДУМАЕМ!!!! СООБРАЖАЕМ!!!!!!!», — призывает Шмуклер одесситов.

Вчера в помещении ресторана «Хуторок» на Ланжероне произошло масштабное возгорание. Здание выгорело дотла.


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Elena

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