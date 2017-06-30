По-одесски: как боеприпасы пытались сдать на металлолом

«Черные» копатели принесли в пункт сдачи металлолома поселка Бузиново Ивановского района Одесской области три снаряда времен Великой Отечественной войны.

Приемщица, которой вручили в качестве «лома» артснаряды калибром 76 мм (2 шт) и 120 мм, тут же позвонила в ГУ ГСЧС.

Сегодня пиротехники уничтожат боеприпасы в специальном отдаленном месте.

Напомним, ранее, опасная находка взбудоражила рабочих во время строительных работ на Тираспольском шоссе возле рынка «Анжелика», когда они обнаружили 32 артиллерийских снаряда 37-го калибра и 78 патронов для стрелкового оружия 7,62 и 12,7 мм.

А при проведении земляных работ в Раздельнянском районе Одесской области, рядом с железнодорожными путями, водитель бульдозера обнаружил «опасный трофей» весом более 250 кг.

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