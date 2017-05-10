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Одесса

После праздника Стерненко «нагрянул» в Союз ветеранов Одессы (ВИДЕО)

10.05.2017 0 620

Сегодня 10 мая, экс-глава одесского «Правого сектора» Сергей Стерненко с группой товарищей явился в городской Союз ветеранов-однополчан, расположенный на пересечении улиц Пироговской-Шевченко,  на предмет выявления запрещенной символики и пропагандистской наглядной агитации.

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В данный момент вместе с активистами в помещении находится и полиция, которая изымает  флаги, книги и плакаты.

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Напомним, вчера, 9 мая, Сергей Стерненко, спровоцировал оппонентов портретом одного из лидеров украинского национально-освободительного движения Романа Шухевича. Стерненко порвали футболку и правоохранители вывели его за пределы Аллеи Славы.

 

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Suhan

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