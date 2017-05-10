После праздника Стерненко «нагрянул» в Союз ветеранов Одессы (ВИДЕО)

Сегодня 10 мая, экс-глава одесского «Правого сектора» Сергей Стерненко с группой товарищей явился в городской Союз ветеранов-однополчан, расположенный на пересечении улиц Пироговской-Шевченко, на предмет выявления запрещенной символики и пропагандистской наглядной агитации.

ОДЕССКИЕ АКТИВИСТЫ «ДЕЛЯТ ЛАВРЫ» С ПОЛИЦИЕЙ (ФОТО, ВИДЕО)

В данный момент вместе с активистами в помещении находится и полиция, которая изымает флаги, книги и плакаты.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В ОДЕССЕ: БЕЗ ПОТАСОВКИ НЕ ОБОШЛОСЬ (ВИДЕО)

Напомним, вчера, 9 мая, Сергей Стерненко, спровоцировал оппонентов портретом одного из лидеров украинского национально-освободительного движения Романа Шухевича. Стерненко порвали футболку и правоохранители вывели его за пределы Аллеи Славы.