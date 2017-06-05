Таксист-убийца жив (фото)

Информация о смерти в камере СИЗО Андрея Пейчева, который изнасиловал и убил 17-летнюю студентку, опровергнута.

Об этом сообщил советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

«Кто-то запустил фейк, как будто подозреваемый по делу о жуткое убийство студентки, Андрей Пейчев был найден мертвым в СИЗО, — пишет Форостяк в своем Фейсбуке. — Друзья, по моим данным это фейк и не соответствует действительности».

Однако некоторые одесские журналисты сомневаются в данном утверждении.

К примеру, Стас Домбровский, выложив в сети фото обезображенного лица Пейчева, вопрошает: «Он ли это и жив ли на фото?»

Как сообщала Деловая Одесса, свое очередное признание 26-летний убийца одесской студентки Андрей Пейчев , у которого, как оказалось, есть жена и годовалый ребенок, сделал во время судебного заседания, где ему выбирали меру пресечения: в 2014 году убил еще одну женщину.

По его словам, он с детства не может контролировать припадки агрессии. В связи с этим он обратился к судьям с просьбой приговорить его к смертной казни.

На фото: Андрей Пейчев с супругой