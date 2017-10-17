В Одесской обладминистрации отреагировали на сегодняшний митинг (ФОТО)

Глава области Максим Степанов дал свой комментарий событий вокруг Всеукраинского митинга «Большая политическая реформа».

Во время традиционного брифинга после аппаратного совещания ОГА Максим Степанов отметил:

«Мы живем в демократическом государстве, где мирные собрания людей не запрещены. По высказываниям на акции о росте преступности, то она снизилась на 40%, по сравнению с прошлым годом. Люди могут выражать свои требования и предложения, ведь это нормально пытаться принимать участие в управлении государством. Приятно, когда во время митингов есть действительно конструктивные предложения, которые можно учесть и включить в работу. У меня налажена работа с большинством общественных организаций, в частности, в сфере экологии и безопасности», — сообщил Максим Степанов.

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К участникам митинга вышли заместители председателя ООДА — Александр Терещук и Игорь Ткачук. Инициативную группу пригласили в общественную приемную, где в присутствии журналистов продолжалось обсуждение. В результате, стороны договорились о следующей встрече после ознакомления с официальным обращением активистов по имени главы ОГА.

«Двери облгосадминистрации всегда открыты для общественности. Обращение передадим лично Максиму Степанову, ведь мы все заинтересованы в сохранении мира и спокойствия в регионе. Однако, подчеркну, что у нас есть четко очерченные полномочия. Не все указанные требования находятся в рамках нашей компетенции », — подытожил Александр Терещук.