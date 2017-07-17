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Общество, Одесса

В программе Одесского международного кинофестиваля есть изменения (ФОТО)

17.07.2017

Одесский международный кинофестиваль набирает обороты, причем, не только конкурсной программой, но и светской жизнью.

Французские вечеринки, выставки и сладкие перфомансы — всему есть место.

Кстати о сладостях! До сих пор в соцсетях пользователи делятся фотографиями и впечатлениями от удивительного «киношного» десерта из пряников, выполненного в ручную, где каждый пряник — это уникальный кадр одной большой киноленты.
Это чудо сотворили в кулинарной мастерской Бубликоff, а известная одесская художница Станислава Лисовская разрисовала пищевыми красками более сотни пряничных кадров.

Тем временем организаторы фестиваля сообщают об изменениях в фестивальном расписании во вторник и среду.
18 июля:
🎬Творческая встреча с ТАЛОЙ ХАДИД, режиссером и сценаристом, членом жюри Конкурса европейских документальных фильмов, состоится в КРАСНОМ ЗАЛЕ Фестивального центра РОДИНА в 11.00.
🎬Показ картины «ПРИПУТНИ» (реж. Аркадий Непиталюк) состоится в СИНЕМ ЗАЛЕ Фестивального центра РОДИНА в 11:30.
🎬Творческая встреча с актером ЭЙДАНОМ ТЕРНЕРОМ пройдет в СИНЕМ ЗАЛЕ Фестивального центра РОДИНА в 13.15.
19 июля:
🎬Творческая встреча с ШАРЛЕМ ТЕССОНОМ, арт-директором параллельной секции «Неделя критики» Каннского международного кинофестиваля, членом жюри Национальной конкурсной программы, состоится в КРАСНОМ ЗАЛЕ Фестивального центра РОДИНА в 11:30.
🎬Показ картины «СТРЕМГЛАВ» (реж. Марина Степанская) пройдет в СИНЕМ ЗАЛЕ Фестивального центра РОДИНА в 11:00

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Suhan

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