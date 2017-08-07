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Одесса, Политика, Украина

Охота на одесского экс-губернатора: как Саакашвили путешествует по украинскому паспорту (ВИДЕО)

07.08.2017

Согласно видео, опубликованному экс-президентом Грузии, экс-губернатором Одесской области и экс-украинцем Михаилом Саакашвили, в США и Польшу он въехал по биометрическому загранпаспорту Украины.

Напомним,Указом президента Украины, Михаил Саакашвили был лишен украинского гражданства. Причина — при получении гражданства бывший грузинский президент сообщил властям, что не подвергается уголовному преследованию где-либо, умолчав об уголовных делах, открытых в отношении него на родине. Это стало формальным поводом для применения к нему пункта 2 части 1 ст. 19 Закона Украины «О гражданстве».

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«Я считаю, что этот паспорт, которым я очень горжусь, не игрушка отдельных олигархов, которые могут его дать, забрать, отменить, которые могут им шантажировать. Я решил, что не я один так думаю, поэтому поехал в аэропорт в Америке, сел на самолет, они посмотрели на мой паспорт, не было никаких вопросов. Хотя Аваков  и вызвал действующего посла в США, чтобы предупредить, чтобы меня не выпускали по этому паспорту», — заявил Саакашвили.

Тем временем, Тбилиси просит официальное подтверждение, что разыскиваемый экс-президент действительно в Варшаве.

«В понедельник в прокуратуру поступил запрос Министерства юстиции Грузии, пребывает ли Михаил Саакашвили на территории Польши», — сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Лукаш Лапиньский.

 

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Suhan

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