По нулям: как в Одессе два тренера «Черноморца» воевали на разных фронтах (ВИДЕО)

30 октября 2017 на стадионе «Черноморец» матч между одесскими «Моряками» и «Мариупольцами» закончился вничью, «по нулям».

Еще совсем недавно Александр Бабич возглавлял «Черноморец», и вот он впервые противостоит не чужому для себя клубу. В Мариуполе у бывшего наставника «моряков» поначалу не сложилось — команда никак не могла победить. Можно сказать, что для мариупольцев вовремя подоспел кубковый турнир. В матче 1/8 финала они разгромили второлиговскую «Таврию-Симферополь» — 5:0. «Черноморец» же после нулевой ничьи по пенальти не смог пройти СК «Днепр-1». Так что поединок должен был получиться крайне принципиальным.

Олег Дулуб после кубковой встречи пошел на небольшие изменения: вместо Федоренко, Алассана и Каверина на поле вышли Гутор, Политыло и Васин. А. Бабич поменял полкоманды: не оказалось в «старте» Гальчука, Эрикса, Тотовицкого, Борячука, Кисиля. Их заменили Худжамов, Яворский, Болбат, Кожанов и Фомин.

Поначалу инициативу захватили более опытные гости, однако первый острый момент создали «моряки». На 10-й минуте на подачу с правого фланга откликнулся Хобленко, но его удару головой не хватило точности. Опасно добивал мяч после штрафного в исполнении Политыло Мусолитин.

Затем в центре внимания оказалась Екатерина Мондзуль. Сначала она имела все основания назначить пенальти за снос в штрафной площадке Васина (последовавший затем «выстрел» Политыло Худжамов парировал), но посчитала, что нарушения не было, а затем спустя минуту удалила с тренерской скамейки за пределы спортарены Бабича.

ИТОГ МАТЧА С ОДЕССКИМИ «МОРЯКАМИ» БУДЕТ В РУКАХ ЖЕНЩИНЫ?

В конце тайма мариупольцы попытались организовать несколько атак, но ничего серьезного создать не смогли.

Начало второй половины встречи ознаменовалось мощным ударом Фомина, Гутору на помощь пришла стойка. Гости своей активностью заставляли одесситов действовать на контратаках. Одна из них завершилась эффектным прорывом по центру Хобленко. К сожалению, завершающий «выстрел» форварда пришелся выше ворот. Следующим решился на удар Мусолитин — тоже мимо. «Серию» продолжил Васин — с тем же успехом. На 77-й минуте гости получили право на перспективный штрафной, но никаких дивидендов из этого не извлекли. Гораздо более опасным получился угловой спустя две минуты, но «моряки» отстояли ворота.

Было ясно, что исход игры может решить один точный удар. И его в компенсированное время могли нанести мариупольцы, но Фомину помешала реакция Гутора, а Танковский промахнулся. К тому же, арбитр зафиксировала фол в нападении.