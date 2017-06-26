Что творится в Греческом парке Одессы? (ФОТО)

По заявлениям чиновников одесской мэрии, 2 сентября 2018 года одесситы получат в свое распоряжение новый парк — Греческий.

Как заявил Геннадий Труханов, его создание станет финальным аккордом в проекте по оформлению центрального морского фасада Одессы.

В настоящий момент в Греческом парке ведутся противооползневые мероприятия: строители приступили к забивке свай, параллельно проводятся работы по устройству свай под фундамент лестниц, ведущих с Приморского бульвара в парк.

Как уверяют в мэрии, все работы ведутся за внебюджетные средства при поддержке греческой диаспоры.

Планируется, что парк украсят греческие скульптуры. Сотрудники министерства культуры Греции подбирают их, готовят список, из которого в Одессе одобрят те объекты, которые будут установлены.

Парк будет зеленым круглый год, говорят специалисты. Михаил Рева, заслуженный художник Украины, скульптор отмечает: «Мы сделали общий дизайн всех аллей, зон отдыха, и следующий этап — работа с дендрологами по подбору растений. Растения подбираются с учетом круглогодичности, чтобы в любое время года здесь было красиво».

В парке планируют установить фонтан в виде оливкового дерева, олицетворяющий разные эпохи будущего и прошлого.

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Напомним, 26 мая Президент Украины Петр Порошенко принял участие в торжественном открытии Потемкинской лестницы и Стамбульского парка, который сразу стал сверхпопулярным местом отдыха одесситов и гостей города.

ГРЕЧЕСКИЙ ПАРК.









