Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Как Беларусь и Турция модернизируют Одессу (ФОТО)
От Одессы до Киева: что требуют одесские общественники? (ФОТО,ВИДЕО)
От парусной регаты до авиашоу: Одесса примет крупный фестиваль (ФОТО)
Труханов обеспечит одесситам спокойный сон
В Одесской мэрии назвали причины резонансного скандала (ВИДЕО)
Что творится в Греческом парке Одессы? (ФОТО)
Шпионские игры в Одессе: разоблачен российский агент (ФОТО,ВИДЕО)
Победа дома: международный полумарафон выиграла одесситка (ФОТО,ВИДЕО)
Воскресное крушение: как в Одессе машины превращаются в металлолом (ФОТО)
Непогода не помеха: в Одессе прошел массовый заплыв (ФОТО)
Одесса

Что творится в Греческом парке Одессы? (ФОТО)

26.06.2017 0 317

По заявлениям чиновников одесской мэрии, 2 сентября 2018 года одесситы получат в свое распоряжение новый парк — Греческий.

Как заявил Геннадий Труханов, его создание станет финальным аккордом в проекте по оформлению центрального морского фасада Одессы.

В настоящий момент в Греческом парке ведутся противооползневые мероприятия: строители приступили к забивке свай, параллельно проводятся работы по устройству свай под фундамент лестниц, ведущих с Приморского бульвара в парк.

Как уверяют в мэрии, все работы ведутся за внебюджетные средства при поддержке греческой диаспоры.

Планируется, что парк украсят греческие скульптуры. Сотрудники министерства культуры Греции подбирают их, готовят список, из которого в Одессе одобрят те объекты, которые будут установлены.

Парк будет зеленым круглый год, говорят специалисты. Михаил Рева, заслуженный художник Украины, скульптор отмечает: «Мы сделали общий дизайн всех аллей, зон отдыха, и следующий этап — работа с дендрологами по подбору растений. Растения подбираются с учетом круглогодичности, чтобы в любое время года здесь было красиво».

В парке планируют установить фонтан в виде оливкового дерева, олицетворяющий разные эпохи будущего и прошлого.

ОФИЦИАЛЬНО ОТКРЫТО: ПЕРВЫЕ ФОТО НА ПОТЕМКИНСКОЙ ЛЕСТНИЦЕ И В СТАМБУЛЬСКОМ ПАРКЕ (ФОТО)

ПОЧЕМУ СТАМБУЛЬСКИЙ ПАРК ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ? (ВИДЕО, ФОТО)

ОБЩЕСТВЕННИКИ ИССЛЕДОВАЛИ, НАСКОЛЬКО УДОБЕН СТАМБУЛЬСКИЙ ПАРК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ?

Напомним, 26 мая Президент Украины Петр Порошенко принял участие в торжественном открытии Потемкинской лестницы и Стамбульского парка, который сразу стал сверхпопулярным местом отдыха одесситов и гостей города.

ГРЕЧЕСКИЙ ПАРК.

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах