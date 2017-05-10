CNN выбирает Одессу

Южная Пальмира попала в рейтинг одного из самых влиятельных мировых телеканалов.

Одесса позиционируется как крупнейший морской порт Украины с богатым архитектурным наследием и историей.

Плюс- километровые пляжи и развлекательная инфраструктура.

«Именно здесь многочисленные туристы могут полюбоваться прекрасными дворцами и увидеть уникальное сочетание архитектурных стилей. Для любителей моря Одесса предлагает километры пляжей Черного моря и множество развлечений как днем, так и ночью», — говорится в сообщении.

В рейтинг CNN также попали Киев, Львов, Черновцы, Софиевский парк в Умани, Мукачево, Переяслав-Хмельницкий, Харьков, Чернигов, Ужгород, Каменец-Подольский.

Обязательно посетите Одессу, советуют в CNN.