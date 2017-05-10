CNN выбирает Одессу
10.05.2017 0 278
Южная Пальмира попала в рейтинг одного из самых влиятельных мировых телеканалов.
Одесса позиционируется как крупнейший морской порт Украины с богатым архитектурным наследием и историей.
Плюс- километровые пляжи и развлекательная инфраструктура.
«Именно здесь многочисленные туристы могут полюбоваться прекрасными дворцами и увидеть уникальное сочетание архитектурных стилей. Для любителей моря Одесса предлагает километры пляжей Черного моря и множество развлечений как днем, так и ночью», — говорится в сообщении.
В рейтинг CNN также попали Киев, Львов, Черновцы, Софиевский парк в Умани, Мукачево, Переяслав-Хмельницкий, Харьков, Чернигов, Ужгород, Каменец-Подольский.
Обязательно посетите Одессу, советуют в CNN.
About the author /Suhan
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