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CNN выбирает Одессу

10.05.2017 0 278

Южная Пальмира попала в рейтинг одного из самых влиятельных мировых телеканалов.

Одесса позиционируется как крупнейший морской порт Украины с богатым архитектурным наследием и историей.

Плюс- километровые пляжи и развлекательная инфраструктура.

«Именно здесь многочисленные туристы могут полюбоваться прекрасными дворцами и увидеть уникальное сочетание архитектурных стилей. Для любителей моря Одесса предлагает километры пляжей Черного моря и множество развлечений как днем, так и ночью», — говорится в сообщении.

В рейтинг CNN также попали Киев, Львов, Черновцы, Софиевский парк в Умани, Мукачево, Переяслав-Хмельницкий, Харьков, Чернигов, Ужгород, Каменец-Подольский.

Обязательно посетите Одессу, советуют в CNN.

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Suhan

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