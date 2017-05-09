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Одесса, Политика

День Победы: тысячи одесситов прошли маршем (ФОТО, ВИДЕО)

09.05.2017 0 893

Несмотря на все инциденты, возникавшие сегодня на торжественных мероприятиях, явка одесситов с цветами и портретами своих родственников еще раз доказала — это день великой памяти и великой гордости за нашу историю.

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Сегодня возложили цветы на Аллее Славы и к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля, где по традиции состоялся парад военной техники и ретро автомобилей.

А  «Бессмертный полк» насчитывал более 7 тысяч человек.

Видео: «ТАЙМЕР»

 

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Suhan

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