Максим Степанов расставил приоритеты (ВИДЕО)

«Туризм для Одесской области — это сверхприоритет», — заявил губернатор Максим Степанов в эфире «112 телеканала».

И прежде всего именно туризм стимулирует другие отрасли экономики и помогает создавать новые рабочие места.

«У нас рост местных бюджетов на уровне 34 процентов к первому полугодию прошлого года. Как только у нас появляется больше туристов, тем больше людей будут трудоустроены — это те же гостиницы и базы отдыха. Мы разрабатываем программы, чтобы это был не только пляжный туризм. Это и рекреация и лечение, сельский туризм, проведение фестивалей », — отметил Максим Степанов.

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В мае-июне 2017 в Одесской области наблюдалось меньше туристов, чем в прошлом году. По данным туроператоров, такая ситуация сложилась из-за погоды. Однако по прогнозам до конца сезона Одесская может принять почти рекордное количество туристов — 4 800 000.

Кроме того, глава области заверил, что до конца года будет завершено строительство 139 км трассы Одесса — Рени.

«Это дорога, которая очень важна, она связывает 11 районов области с Одессой, она связывает западные границы с Украиной. На сегодняшний день из 139 км, которые необходимо построить в этом году, в прошлом было построено только 56, уже полностью завершено 30 км. На разных стадиях завершения 42 км. И я практически уверен, что до конца года мы построим эти 139 км, и поездка из Рени до Одессы будет не 6 часов, как она была еще в прошлом году, а будет гораздо меньше, как в нормальной европейской стране», — заверил он.