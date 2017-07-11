Одесситы голосуют: общественный бюджет — на чистую воду! (ФОТО)

Одесситы просят поддержать проект, который предусматривается бурение одной эксплуатационной скважины для водоснабжения бюветного комплекса в г. Одессе на территории зеленой зоны возле парка-мемориала 411 батареи.

Голосовать за «чистую воду» необходимо на интернет-платформе «Социально активный гражданин». Именно в этом случае горожане смогут претендовать на помощь мэрии из общественного бюджета.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ: ОБИДЕЛИ МОЛОДЕЖЬ, ЖУРНАЛИСТОВ И АРХИТЕКТОРОВ

ОКСАНА ГОНЧАРУК ЗАСТУПИЛАСЬ ЗА «ОБЩЕСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ»

Напомним, проект «Общественный Бюджет» — это новый опыт для Одессы, который некоторые критикуют.

«Но пройдет совсем немного времени, и все поймут, насколько он эффективен. Ведь ОБ дает каждому из нас уникальную возможность воплотить свои задумки исключительно за счет городского бюджета. Не потратив ни копейки из собственных средств, каждый социально активный горожанин сможет принимать непосредственное участие в управлении городом! Да, это новый для Одессы опыт, но тем не менее, депутаты выделили на его реализацию целых 100 миллионов гривен. А потому сегодня ОБ – это экзамен. Как для власти, так и для общественного актива. И только общими усилиями мы сможем получить в итоге хороший результат», — утверждает председатель бюджетной комиссии Одесского горсовета Оксана Гончарук.

Голосование за лучшую инициативу одесситов по поводу создания бювета уже стартовало и продлится до 29 июля. Обязательным требование для желающего проголосовать является предоставление официальных документов, подтверждающих личность и наличие одесской прописки. Именно этот нюанс, по мнению общественников, и пугает многих горожан.

«Сегодня столкнулась с тем, что многие люди хотят бювет с артезианской водой на 411-й батарее, но боятся/не хотят оставлять свои личные данные на городском сайте. Наши данные и так есть во всех гос.инстанциях, а на сайт нужно ввести информацию для прозрачного голосования. Можно на ксероксе паспорта написать: копия дана только для голосования по проекту социально-активный гражданин. Наши дети очень хотят чистую водичку в парке, только вот их голоса не считаются…поможем им осуществить их желание!», — обращается активистка общественного движения «Защитники 411 Батареи» Алла Федорова.

Зарегистрировавшись на данном ресурсе, каждый житель города получает возможность проголосовать сразу за пять понравившихся проектов. Среди которых есть и бювет на 411-й батарее.

Причем, авторы проекта обещают: в ходе строительства не пострадает ни одно дерево!