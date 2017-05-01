Патрульная Одесса: бойцы СБУ становятся героями фотосессий (ФОТО)

Спецслужбы наряду с полиций круглосуточно патрулируют Одессу.

Причем, особого неудобства от людей в камуфляже одесситы и гости города, похоже, не испытывают. Напротив, с удовольствием фотографируются на память с бойцами СБУ.

Добавим, что в Одессу из Киева был доставлен специальный комплекс, позволяющий устанавливать личность человека в режиме онлайн. Спецприбор задействуют для охраны общественного порядка в Одессе 2 и 9 мая.

СБУ провела его тестирование на Куликовом поле.Этот современный комплекс дает возможность с помощью беспилотного дрона облететь место событий и оцифровать лицо каждого, зарегистрировать и установить личность онлайн.

Во время тестирования правоохранителям удалось установить личности всех присутствующих, включая сотрудников ОБСЕ в штатском, всего за несколько минут.

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