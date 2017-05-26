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Одесса

В Одесской области опробовали новую ракетную технику (ФОТО, ВИДЕО)

26.05.2017 0 74

Сегодня на полигоне в Одесской области прошли испытания новой украинской ракетной техники, которая предназначена для поражения целей различного класса.

Боевая часть, двигатель и система управления — украинского производства. В ее производстве задействованы более 10 предприятий украинского оборонпрома.

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На испытаниях присутствовали президент Петр Порошенко, министр обороны Степан Полторак и секретарь СНБО Александр Турчинов.
«Это — наш общий успех! Желаю как можно быстрее поставить новую ракету на вооружение украинской армии», — сказал президент.

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Suhan

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