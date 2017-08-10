Одесским «морякам» представили новых тренеров (ФОТО)

Руководитель юридической службы ФК «Черноморец» Федор ЯКИМОВ представил команде U-21 нового старшего тренера молодежного состава Алексея ЧИСТЯКОВА.

Ему в работе будут помогать Сергей Матюхин и Андрей Глущенко. Старшим тренером «Черноморца» (U-19) назначен Александр ГОРОБЕЦ, тренером — Вячеслав ЕРЕМЕЕВ.

Алексей Алексеевич Чистяков родился 3 августа 1974 года в Иваново. Воспитанник ДЮСШ «Колос» (Никополь). Первые тренеры — А. Боровиков и И. Блажевский. Выпускник Днепропетровского спортинтерната (тренер — В. А. Кобзарев). Выступал в полузащите команд: «Динамо» (Луганск), «Светофор» (Луганск), «Заря-МАЛС» (Луганск), «Гекрис» (Анапа, Россия), «Кубань» (Славянск-на-Кубани, Россия), «Металлург» (Новомосковск), «Металлург-2» (Запорожье).Работал тренером в командах ФК «Днепр» (Днепропетровск), в «Заре» (Луганск), «Угольке» (Димитров). Был главным тренером «Стали» (Днепродзержинск) и «Зари» (Луганск). С 2005 года трудился в академии ФК «Днепр», был заместителем ее директора, тренировал команду U-19.

Александр Леонтьевич Горобец родился 9 сентября 1962 года в Одессе. Начинал играть в ДЮСШ СКА Одесса (первый тренер — Александр Шиманович). Воспитанник СДЮШОР «Черноморец» (тренер — Семен Альтман). Выступал за команды: «Нива» (Винница), «Судостроитель» (Николаев), «Локомотив» (Челябинск), «Металлург» (Джезказган), «Фортуна» (Шаргород), «Глинкерн-Селтик» (Корк, Ирландия), «Гарридофф» (Корк, Ирландия), «Крофтон» (Корк, Ирландия). С июля 2012 года был тренером СДЮШОР «Черноморец».

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Напомним, в понедельник на стадионе «Черноморец» состоялась пресс-конференция, посвященная подписанию договора о генеральном спонсорстве между футбольным клубом «Черноморец» и строительной компанией «Гефест».

























Вячеслав Николаевич Еремеев родился 29 марта 1970 года в Москве. Воспитанник С. К. «Москвич». Обучался в СДЮСШОР ЦСКА (Москва). Первый тренер — В. Г. Соколов. Выступал за команды: ЦСКА (Москва, дубль), СК «Одесса», «Черноморец», «Штадлер» (Акасто, Венгрия), «Дунафер» (Дунайварош, Венгрия), ФК «Сегед» (Венгрия), «Ломбард» (Татабанья, Венгрия), ФК «Атырау» (Казахстан), «Кайсар» (Кзыл-Орда, Казахстан), любительских командах Одессы и области. В составе «Черноморца» (1992/93 — 1994/95) провел 43 официальных матча, забил 7 мячей. Работал тренером в ФК «Атырау» (Казахстан) и ФК «Врадиевка» (Николаевская область). С июня 2010-го по январь 2017- го — тренер СДЮШОР «Черноморец».