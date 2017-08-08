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Общество, Одесса

Искусство выжить: почему одесситам советуют пить теплую воду? (ВИДЕО)

08.08.2017

Уже вторую неделю одесситы и гости города живут в условиях экстремальной температуры.

В этом году в Одессе были побиты все температурные рекорды.
Жизнь в таких условиях требует определенных предосторожностей.

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От высокой температуры в воду полезли и животные, и люди. Не исключением стали и городские фонтаны. В конце недели многие одесситы стараются пораньше уходить с работы, чтобы оказаться на пляже. Тем более что впереди еще целых 2 жарких выходных дня. Но врачи предупреждают, что вода не заменяет тень, даже купаясь, можно перегреться.

После 15-20 минут нахождения под солнцем можно 5-10 минут пробыть в море, считают медики. А затем «необходимо прикрыться от прямых лучей солнца».

ЖАРА В ОДЕССЕ. КАК ВКУСНО ПОЕСТЬ И НЕ ОТРАВИТЬСЯ?

Кардиологи настоятельно рекомендуют соблюдать питьевой режим. Пить нужно много, не меньше 2,5 литров в сутки. Если вы работаете на улице, то где-то стакан воды в час. Причем вода должна быть теплая, не надо пить холодную воду. Желательно употреблять минеральные воды с повышенным содержанием солей. Одна из причин обезвоживания — это потеря натрия.

Кардиологи подчеркивают, что следует избегать употребления сладких соков и сиропов, кофе, крепкого чая и алкогольных напитков. Также лучше избегать обильного приема пищи, пища должна быть растительная, рыба вместо мяса. Не нагружайте организм.

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Suhan

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